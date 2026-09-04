Omicidio-suicidio di Finale Ligure, le ragioni della strage familiare scritte su un foglietto

A Finale Ligure la notizia ha sconvolto tutti. Daniele Baruzzo, 59 anni, ha ucciso la moglie Paola Siri, 60 anni, e il figlio Mattia di 15, poi si è suicidato. Lo ha fatto con la pistola di cui ha regolare porto d'armi. Le ragioni del folle gesto le ha scritto su un foglio e sembrano legati a problemi familiari, sulle quali però vige il massimo riserbo. L'uomo avrebbe dovuto portare la famiglia in vacanza nel fine settimana cercando una pausa per staccare dalle preoccupazioni, ma nella notte qualcosa si è rotto nel suo equilibrio mentale: ha preso la pistola e ha sparato prima alla moglie, poi al figlio e infine a se stesso.