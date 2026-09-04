Omicidio-suicidio dall'A1, tre le telefonate di Lorena Isceri per chiedere aiuto prima di morire
La paura e la disperazione sono contenute in tre telefonate. La prima Lorena Isceri è riuscita a farla dal bagagliaio del suo Suvdi Paola Miglio
Gettata nel bagagliaio insieme al suo zaino. Da quel momento Lorena Isceri fa fatica con le mani legate a chiedere aiuto ma è riuscita a estrarre il cellulare per chiedere disperatamente aiuto ben tre volte. Una prima telefonata alla madre, poi a un amico, che vanno a vuoto. Poi, l'ultima, la donna riesce a chiamare il 112 e con l'operatore resta collegata per 20 minuti.