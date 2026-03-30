Caso Pierina, il 35enne Louis Dassilva si contraddice in aula

Louis Dassilva, in aula in completo grigio e camicia bordeaux, ha iniziato a rispondere alle domande del pm, contraddicendosi più volte e spesso dichiarando di non ricordare. La sua versione sulla mattina del 4 ottobre, giorno in cui fu trovato il corpo di Pierina Paganelli, diverge da quella della nuora Manuela Bianchi, che lo aveva incontrato vicino al cadavere. Dassilva ha spiegato di temere le conseguenze della scoperta del corpo e di voler proteggere la sua storia con Manuela. La deposizione proseguirà in un’udienza aggiuntiva fissata a metà aprile.