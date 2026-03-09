Omicidio Pierina Paganelli,"la moglie di Dassilva: "Non amava Manuela Bianchi"

"Gli ho chiesto milioni di volte se fosse innamorato di Manuela, mi ha sempre detto di no". Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva, unico imputato nel processo sull'uccisione di Pierina Paganelli, è convinta che il marito non avesse un movente passionale. È quanto emerge dal tenore di quanto dichiarato rispondendo alle domande del pm Daniele Paci nella nuova udienza al tribunale di Rimini. La sua deposizione era stata interrotta due settimane fa ed è proseguita con l'esame della Procura cominciato alle 9.30 e terminato alle 12.50, in attesa delle domande degli avvocati delle parti. Bartolucci ha spiegato che col marito vi era una sorta di accordo.