Omicidio Pierina Paganelli, Dassilva assolto e subito liberato: "Ha vinto la giustizia"

Assolto per non aver commesso il fatto. Un applaudo scrosciante accoglie a notte fonda il verdetto della corte d'assise di Rimini. Louis Dassilva, sospira e alza gli occhi al cielo, si fa due volte il segno della croce e poi scoppia a piangere. Il 36enne senegalese rischiava l'ergastolo perché accusato di aver ucciso con 29 coltellate Pierina Paganelli il 3 ottobre 2023 in via del ciclamino a Rimini. Dassilva era in carcere dal 16 luglio 2024. è stato subito liberato dopo quasi due anni di detenzione. Una volta libero esclama: "È la rinascita della giustizia"