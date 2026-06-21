Omicidio Pierina, Manuela Bianchi ricoverata per "abuso di farmaci per dormire"

Abuso di farmaci per dormire. Per questa ragione Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa a Rimini nel 2023, è stata ricoverata nell'ospedale della città e sottoposta a lavanda gastrica. Non è in pericolo di vita ma i medici stanno valutando un suo trasferimento in una struttura specializzata. La donna, ex amante di Louis Dassilva, da poco assolto in primo grado per l'omicidio di Pierina, avrebbe assunto due confezioni di benzodiazepine. Arivata in ospedale in codice rosso, la donna avrebbe raccontato i motivi del suo gesto. Troppo il peso della gogna mediatica alla quale è stata sottoposta dopo l'assoluzione di Dassilva. La bianchi è stata la teste principale della Procura nel processo contro Louis per l’omicidio della suocera, uccisa con 29 coltellate nel garage di casa la sera del 3 ottobre del 2023.

