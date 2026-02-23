Omicidio Pierina, Dassilva in aula con lo smoking | L'udienza inizia in ritardo, Valeria Paganelli: "Mi hanno intimidita"

Lunedì era il giorno di Valeria Bartolucci, la moglie di Luis Dassilva, l'unico imputato nel processo per la morte di Pierina Paganelli, pensionata uccisa nel garage di casa la notte tra il 3 e 4 ottobre a Rimini. Qualche giorno fa sulla donna è stato aperto un fascicolo per favoreggiamento e false informazioni, ma la sua testimonianza è considerata tra le più importanti nel procedimento perché la donna ha sempre difeso e protetto il marito fornendogli un alibi per la sera del delitto.