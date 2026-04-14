Omicidio Massa, il cognato di Bongiorni non si dà pace per non essere riuscito ad aiutarlo
Due famiglie distrutte, una comunità sconvolta, due bambini sotto shock per aver assistito al pestaggio selvaggio dei padridi Cristiano Puccetti
Due famiglie distrutte, una comunità sconvolta, due bambini sotto shock per aver assistito al pestaggio selvaggio dei padri. Giacomo è morto mentre suo cognato Gabriele - come racconta la nonna dei due bambini - è riuscito a salvarsi alla furia cieca del branco solo perché è riuscito a rialzarsi per via della sua corporatura. Dimesso dall'ospedale, ora non si dà pace per non essere riuscito ad aiutare il cognato.