Pestaggio mortale a Massa, città in lutto per Giacomo Bongiorni

Colpito con violenza inaudita da calci e pugni fino alla morte: è quanto emerge dalle immagini di sorveglianza che documentano il pestaggio di Giacomo Bongiorni. Dopo i primi colpi sferrati da un 17enne, la vittima cade a terra e viene colpita da altri aggressori, tra cui un ex pugile e un 19enne. Bongiorni resta inerme fino al decesso, dichiarato circa venti minuti dopo. Oggi Massa osserva il lutto cittadino per i funerali, mentre la famiglia annuncia la nascita di un’associazione contro la violenza, nel ricordo dell’ultimo straziante appello del figlio: "Babbo, alzati".