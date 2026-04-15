Omicidio Massa, in migliaia alla fiaccolata in memoria di Giacomo Bongiorni

Grande partecipazione a Massa per la fiaccolata organizzata in memoria di Giacomo Bongiorni, il 47enne morto la notte tra sabato e domenica scorsi dopo un'aggressione. Gremita Piazza Garibaldi, luogo di ritrovo dell'iniziativa, promossa dalla Diocesi e dal Comune. Il corteo ha sfilato sotto il municipio, poi davanti alla prefettura e alla cattedrale. Il silenzio è stato interrotto solo dagli applausi spontanei delle tante persone che hanno voluto essere vicine ai famigliari di Bongiorni, in questo momento di profondo dolore. Il corteo è infine giunto in piazza Palma, dove nei giorni scorsi si è consumata la tragedia. Qui è stato osservato un minuto di raccoglimento. Alla fiaccolata ha partecipato anche la mamma di Giacomo Bongiorni che ha seguito il corteo in auto. Presenti tra gli altri il vescovo di Massa-Carrara e Pontremoli Mario Vaccari, che ha invitato alla riflessione, il sindaco di Massa Francesco Persiani, il quale ha tenuto a sottolineare che la comunità romena è ben integrata e che il coinvolgimento di due giovani nel gruppo degli indagati è un fatto isolato. Sulle scalinate del Duomo alcune persone hanno esposto due striscioni: uno con scritto "Non violenza" in più lingue, l'altro con le parole "Giustizia per un eroe dagli occhi blu come te - Mirteto è con te", con riferimento al quartiere dove Bongiorni viveva.