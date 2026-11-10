Omicidio Martina Carbonaro, in aula parla Tucci: "Avevo un mostro in me"

"Mentre la colpivo Martina era immobile… se ricordo l'ultimo colpo inferto? Ho il buio. Ricordo di averla aggredita in due punti, nel corridoio, poi l'ho presa in braccio e l'ho portata nella stanza (dove verrà poi trovata, ndr) e l'ho colpita un'ultima volta… avevo un mostro in me". Lo ha detto Alessio Tucci, rispondendo alle domande dell'avvocato di parte civile Emilio Malaspina, al processo che lo vede imputato per il femminicidio di Martina Carbonaro. La 14enne è stata uccisa il 26 maggio 2025 ad Afragola, in provincia di Napoli.