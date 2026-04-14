Massa, pestaggio di Giacomo Bongiorni: si allarga l'inchiesta
Altri due minori indagati, attesa per l'autopsia mentre la città si mobilitadi Alberto Pastanella
Proseguono le indagini sull’omicidio di Giacomo Bongiorni, il 37enne ucciso a calci dopo aver rimproverato un gruppo di giovani. Gli inquirenti attendono l’esito dell’autopsia, decisiva per chiarire il reato contestato, mentre si allarga il numero degli indagati. Fondamentali le immagini di videosorveglianza per ricostruire la dinamica del pestaggio. Intanto Massa rafforza le misure di sicurezza e si prepara alla fiaccolata in memoria della vittima.