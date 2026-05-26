Omicidio Diviesti e riciclaggio, 14 misure cautelari in Puglia e Albania
Indagini su un presunto sistema di riciclaggio internazionale collegato al delitto del 26enne trovato morto nelle campagne del nord Barese
Svolta nel caso dell'omicidio di Francesco Diviesti. All'alba di martedì 26 aprile sono state eseguite 14 misure cautelari nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari e sviluppata insieme alla Procura speciale anticorruzione e criminalità organizzata di Tirana. Il provvedimento riguarda persone ritenute coinvolte, a vario titolo, sia nel delitto del 26enne di Barletta sia in un presunto circuito di riciclaggio di denaro tra Italia e Albania.