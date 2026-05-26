Omicidio Diviesti e riciclaggio, 14 misure cautelari in Puglia e Albania

Svolta nel caso dell'omicidio di Francesco Diviesti. All'alba di martedì 26 aprile sono state eseguite 14 misure cautelari nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari e sviluppata insieme alla Procura speciale anticorruzione e criminalità organizzata di Tirana. Il provvedimento riguarda persone ritenute coinvolte, a vario titolo, sia nel delitto del 26enne di Barletta sia in un presunto circuito di riciclaggio di denaro tra Italia e Albania.