la svolta

Omicidio Diabolik, sette arresti: "Senese mandante apicale"

Per gli inquirenti il boss avrebbe dato l'assenso decisivo al delitto per riaffermare il potere del clan

di Alessio Campana
09 Set 2026 - 13:08
01:28 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo

Sette arresti per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, il capo ultrà della Lazio noto come Diabolik, freddato il 7 agosto 2019 al Parco degli Acquedotti. Per gli inquirenti Michele Senese sarebbe stato il "mandante apicale", dando l'assenso determinante all'esecuzione. Tra gli indagati anche Leandro Bennato e Alessandro Capriotti. Il gip parla di un delitto premeditato e commesso con metodo mafioso, maturato sullo sfondo degli equilibri criminali e degli interessi legati al narcotraffico nella Capitale.

roma
michele senese
diabolik
video evidenza