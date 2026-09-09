Omicidio Diabolik, sette arresti: "Senese mandante apicale"

Sette arresti per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, il capo ultrà della Lazio noto come Diabolik, freddato il 7 agosto 2019 al Parco degli Acquedotti. Per gli inquirenti Michele Senese sarebbe stato il "mandante apicale", dando l'assenso determinante all'esecuzione. Tra gli indagati anche Leandro Bennato e Alessandro Capriotti. Il gip parla di un delitto premeditato e commesso con metodo mafioso, maturato sullo sfondo degli equilibri criminali e degli interessi legati al narcotraffico nella Capitale.