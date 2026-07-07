Delitto palermo

Omicidio di via Sampolo, il killer doveva essere già in carcere per l'aggressione a un avvocato

Francesco Cusumano era stato condannato in via definitiva a tre anni e dieci mesi

di Massimiliano Di Dio
07 Lug 2026 - 12:42
01:34 
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