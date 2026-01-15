Logo Tgcom24
La sentenza 30 anni dopo

Omicidio di Nada Cella, 24 anni ad Anna Lucia Cecere

Il delitto avvenne il 6 maggio del 1996 a Chiavari nel Genovese. La cugina: "Giustizia è fatta"

di Alberto Pastanella
15 Gen 2026 - 19:31
