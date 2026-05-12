spunta un’altra archiviazione sconosciuta

Omicidio di Garlasco: le piste alternative

Molte le piste seguite dagli investigatori dal 2007 ad oggi. E solo ora, proprio dal nuovo filone d'inchiesta, spunta l'ennesima indagine archiviata

di Elena Tambini
12 Mag 2026 - 13:14
01:35 
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Da quel 13 agosto 2007 in cui il paese in provincia di Pavia viene sconvolto dall'omicidio di Chiara Poggi, sono state molte le piste seguite dagli investigatori per scoprire l'assassino. E solo ora, proprio dal nuovo filone d'inchiesta, spunta l'ennesima indagine archiviata: è del 2013, contro ignoti.

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