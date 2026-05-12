Omicidio di Garlasco: le piste alternative
Molte le piste seguite dagli investigatori dal 2007 ad oggi. E solo ora, proprio dal nuovo filone d'inchiesta, spunta l'ennesima indagine archiviatadi Elena Tambini
Da quel 13 agosto 2007 in cui il paese in provincia di Pavia viene sconvolto dall'omicidio di Chiara Poggi, sono state molte le piste seguite dagli investigatori per scoprire l'assassino. E solo ora, proprio dal nuovo filone d'inchiesta, spunta l'ennesima indagine archiviata: è del 2013, contro ignoti.