“Io sono distrutto, quando sto a casa vedo quella stanzetta di mia figlia la vedo vuota io non ce la faccio a stare in casa…". Marcello Carbonaro ha iniziato la sua deposizione raccontando come è cambiata la vita dopo il 26 maggio del 2025, il giorno in cui sua figlia Martina è stata uccisa dall'ex ragazzo reo confesso, Alessio Tucci, a colpi di pietra in un casolare abbandonato di Afragola, in provincia di Napoli. Marcello non riesce a farsene una ragione che il ragazzo trattato, da sempre, come uno di famiglia possa aver ucciso Martina. “Io avevo un’unica figlia, ho dato tanta fiducia a questa famiglia”. Il dolore, però, non annebbia il ricordo di quelle tragiche ore, tra la notte del 25 e 26 maggio, in cui Alessio finse anche di rendersi disponibile durante le ricerche di Martina. Ma, oggi, in tribunale, c’era anche la sorella di Tucci, Giuseppina, che ha ricordato il malessere espresso dal fratello, dopo la fine della relazione con Martina.