Omicidio a Milano Certosa, c'è stato uno scambio di persona?

Le immagini girate da una telecamera di sorveglianza della stazione Certosa, a Milano, la sera del 26 maggio scorso: poche ore prima dell'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, che aveva 22 anni, ucciso con 30 coltellate. Nei video si vede la rissa tra due bande rivali di latinos. I due gruppi si scontrano vicino al primo binario, poi fuggono, in direzioni diverse. La procura sta considerando l'ipotesi che l'omicidio sia legato a una ritorsione seguita a quei momenti di tensione tra gang con un conseguente scambio di persona. Per il delitto è finito in manette Jefferson Smith Echevarria Verano, 19anni, peruviano. Anche la sua versioe dei fatti supporterebbe la tesi degli inquirenti.