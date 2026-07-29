Omicidio Aldo Moro, la clamorosa ipotesi: "In via Fani spararono in cinque"

L'ombra del quinto uomo si allunga su una pagina di storia mai chiusa, quella del rapimento di Aldo Moro. A sparare a Roma quella mattina del 16 marzo 1978 sarebbero stati cinque brigatisti e non quattro come si è pensato fino ad oggi. Qualcosa più di un semplice sospetto, tanto che il gip di Roma ha disposto ulteriori e nuove indagini su quanto accaduto in via Fani, accogliendo la richiesta dei figli di Domenico Ricci, autista dell'onorevole e tra gli agenti di scorta assassinati dal commando delle Brigate Rosse.