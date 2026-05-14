Omicidio a Taranto, fermato il sesto componente della baby gang

A piede libero, ora, non ci sarebbe più nessuno. Tutti i componenti della gang che ha ucciso, lo scorso 9 maggio a Taranto, Sako Bakari, il bracciante agricolo, sono stati arrestati. L'ultimo fermo, eseguito dalla mobile, poche ore fa. Si tratta di un 22enne, secondo maggiorenne del gruppo, residente a Taranto. Stando all'indagine e ai precedenti decreti di fermo, sarebbe colui che "era seduto ai tavolini di un bar", accusato di aver colpito la vittima con un pugno. Sono, quindi, sei gli indagati in concorso per omicidio aggravato dai futili motivi. Il movente dell'odio razziale, al momento, resta solo un'ipotesi.