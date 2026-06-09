Omicidio a Milano Certosa, fermato a Bardonecchia anche il secondo ricercato

È stato fermato a Bardonecchia - il Comune più a ovest di tutta Italia, che si appoggia sul confine con la Francia - il secondo giovane gravemente indiziato di aver massacrato con coltelli e cocci il 22enne Gianluca Ibarra Silvera sui binari della stazione Milano Certosa. Si tratta del 20enne Isaias Gonzalo Linares Melendez, che sarà sentito dal gip nelle prossime ore per la convalida del fermo per omicidio aggravato. Il ragazzo - così come le altre sedici persone che, secondo l'accusa, hanno circondato e partecipato all'aggressione della vittima - avrebbe dichiarato di far parte dei "Latin Kings", celebre gang criminale di strada latinoamericana ormai diventata transnazionale. Al momento gli indagati sono una ventina, molti di loro ancora da identificare.