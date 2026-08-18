Ombrelloni piazzati di notte dai cafoni delle spiagge, l'operaio li sradica tutti

Claudio Stangoni è un operaio di Siniscola, in Sardegna, da sempre sensibile al tema ambientale. Nelle scorse ore mentre passeggiava in riva alla spiaggia de La Caletta, ha sradicato decine di ombrelloni che i turisti cafoni avevano lasciato per “prenotare” il proprio posto. “Questa è la spiaggia di tutti - ha detto Claudio - E non si devono permettere”. Claudio ha deciso di intervenire dopo aver visto le difficoltà del mezzo utilizzato per pulire la spiaggia, costretto a fare lo slalom tra gli ombrelloni. E a quel punto non ci ha visto più. Il video, realizzato sulla spiaggia, ha fatto il giro dei social: i bagnanti approvano il gesto.