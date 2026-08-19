agivano in pochi secondi

Oltre cento furti in ascensore a Malpensa: arrestate 10 donne

Le donne nascondevano"i movimenti con borse o giacche e"distraevano le vittime per rubare con grande rapidità portafogli, denaro e oggetti di valore

19 Ago 2026 - 09:43
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