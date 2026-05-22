Olbia, minaccia di gettarsi nel vuoto: donna salvata dai carabinieri

A Olbia, i carabinieri sono intervenuti presso un edificio, riuscendo a scongiurare il tentativo di suicidio di una donna. A chiamare il 112 è stata proprio quest'ultima, dicendo di voler compiere il gesto estremo. Giunti tempestivamente sul posto, i carabinieri hanno accertato la gravità della situazione con la donna che si trovava effettivamente seduta sul ciglio del tetto al sesto piano dello stabile in stato di forte alterazione psicofisica. Hanno quindi velocemente raggiunto l'ultimo piano della struttura e iniziato a conversare con la donna. Dopo circa quindici minuti di costante dialogo, sono riusciti a conquistare la sua fiducia e a ridurre la tensione, guadagnando lentamente la distanza necessaria per intervenire.