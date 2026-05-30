RISCHIA DI ALTERARE L'ECOSISTEMA

Nuovo gambero alieno al largo della Sicilia

Si chiama "Trachysalambria palaestinensis" ed è uno degli ultimi "invasori" arrivati nel Mediterraneo

di Federica Terrana
30 Mag 2026 - 19:30
01:29 
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