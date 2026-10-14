ECCO COSA CAMBIA

Multe meno salate e stretta sulle assicurazioni: il nuovo Codice della strada

Tra le novità, anche l'aumento dei limiti di velocità in autostrada e lo stop all'obbligo di patente e libretto cartacei

di Simone Cerrano
14 Ott 2026 - 13:07
01:32 
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