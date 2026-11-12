Nuovi allarmi a scuola, i controlli all'istituto Marconi di Catania con l'unità cinofila

Nuovi messaggi di minacce bomba, a firma Mikhail Andropov, sono arrivati in tutta Italia e anche in diverse scuole in Sicilia. Così sono in corso monitoraggi da parte dell'ufficio scolastico regionale. Nelle scuole di Catania e della provincia, i presidi stanno decidendo in autonomia su eventuali evacuazioni. In alcuni istituti sono in corso verifiche da parte della polizia con le unità cinofile.