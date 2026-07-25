Nuova violenza sessuale a Milano, arrestato 24enne egiziano

Si è intrufolato nel palazzo in cui vive la vittima – in zona Certosa, nella periferia nord-ovest di Milano – e l’ha seguita fino all'ascensore. Quando le porte si sono aperte, lei ha provato a entrare, ma l'uomo ha bloccato le ante della cabina. Da quel momento è iniziato l’incubo per una ragazza ucraina di 22 anni. L'aggressore è Mohammed Helal Hussein Moussa, un operaio edile egiziano di 24 anni. L'uomo l’ha afferrata per un braccio e l’ha trascinata fuori dall’ascensore, iniziando ad abusare di lei.