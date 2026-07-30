in sicilia

Nuova eruzione dell'Etna: fontane di lava e chiuso un settore dello spazio aereo

Massima allerta per l'aviazione, ma l'aeroporto di Catania resta operativo con voli regolari

30 Lug 2026 - 12:26
00:25 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
etna