Nuova assistente sociale per la famiglia nel bosco, l'avvocato Pillon: "La burocrazia sia ridotta al minimo"

A dieci giorni di distanza dalla decisione del tribunale per i minorenni de L'Aquila - che ha disposto un percorso di graduale ricongiungimento dei minori con i genitori - il legale di Catherine e Nathan, l'ex senatore Simone Pillon, incontra la nuova assistente sociale che seguirà il caso della famiglia nel bosco. Si tratta di Giuseppina Tittaferrante, che affiancherà Veruska D'Angelo: sull'operato di quest'ultima sono state avviate delle verifiche da parte dell'ordine degli assistenti sociali dell'Abruzzo. Alla base del fascicolo ci sarebbero due segnalazioni: la prima della presidente dell'ordine Francesca D'Atri e la seconda degli ex avvocati di Nathan e Catherine. Il legale dell'assistente sociale ribatte, sottolineando la correttezza delle azioni delle sua assistita. "Chiediamo con rispetto e determinazione che i tempi della burocrazia siano ridotti al minimo - dice l'avvocato Pillone - Lavoreremo e collaboreremo con tutti per una soluzione condivisa garantendo il minor disagio per i figli della coppia".