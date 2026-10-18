ALLERTA GIALLA

Nubifragio sul'Isola d'Elba, strade allagate e auto intrappolate

Piogge intense hanno colpito Cavo, Valle di Riale, Bagnaia e Nisporto

18 Ott 2026 - 16:36
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Un nubifragio ha colpito l'Isola d'Elba nella mattinata di domenica 18 ottobre, provocando allagamenti e disagi soprattutto nelle zone di Cavo, Valle di Riale, Bagnaia e Nisporto. Le strade si sono trasformate in torrenti a causa delle forti piogge. Alcune auto sono rimaste intrappolate. "Sono vicino a tutti i cittadini, alle famiglie e alle attività commerciali colpite. La situazione richiede la massima attenzione, l'allerta gialla resta in vigore fino alle 10 di lunedì mattina", ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

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