Novellara, le occupano la casa: proprietaria vive in una cantina

L'inquilina dell'appartamento di sua proprietà, a Novellara, doveva andarsene nel mese di luglio del 2025 ma ha deciso di occupare abusivamente l'immobile. Così Julia Turcanu, 51enne moldava in Italia dal 2018, ora vive in una cantina. Nel 2023 la donna aveva comprato casa per viverci regolarmente, poi la proposta di un lavoro come badante 24 ore su 24 l'aveva spinta ad affittare l'appartamento a 500 euro al mese. Ora, oltre a non potere più entrare in casa, non riceve neanche più il canone d'affitto da parte della persona che ha occupato la sua casa.