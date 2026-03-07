Novara, uccise figlio per difendere la moglie: condannato a 11 anni

Aveva sparato al figlio Nicolò Borghini, 34 anni, al culmine dell'ennesima lite. La Corte di assise di Novara ha condannato il padre Edoardo (64 anni) a 11 anni di carcere contro i 22 che erano stati richiesti dall'accusa. Era il 19 gennaio di un anno fa, quando Nicolò, rientrato a casa - nell'abitazione di Ornavasso, nella provincia del Verbano Cusio Ossola, dove viveva con la famiglia, dopo aver bevuto, aveva aggredito, come accadeva spesso, sia la madre che il padre. Quella sera sembrava ancora più violento. Il padre, spaventato ed esasperato, avrebbe imbracciato il fucile da caccia, sparando al figlio, uccidendolo sul colpo.