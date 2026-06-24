uccelli infestanti secondo l'ue

Novara, è polemica per la mattanza degli Ibis

La provincia e le associazioni animaliste si schierano contro i"maltrattamenti dei volatili

di Marco Graziano
24 Giu 2026 - 13:38
01:34 
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