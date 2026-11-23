Nonna Laurina ha compiuto 116 anni e si conferma la donna più longeva d'Italia e la terza più longeva al mondo. Un traguardo incredibile quello raggiunto nelle scorse ore dall'anziana, da sempre cittadina di Sturno, piccolo comune in provincia di Avellino. È qui che domenica 22 novembre ha ricevuto la visita, oltre che dei tanti parenti e nipoti, anche del sindaco Vito Di Leo che le ha portato gli auguri di tutta la comunità.