Nonna Laurina ha compiuto 116 anni e si conferma la donna più longeva d'Italia e la terza più longeva al mondo. Un traguardo incredibile quello raggiunto nelle scorse ore dall'anziana, da sempre cittadina di Sturno, piccolo comune in provincia di Avellino. È qui che domenica 22 novembre ha ricevuto la visita, oltre che dei tanti parenti e nipoti, anche del sindaco Vito Di Leo che le ha portato gli auguri di tutta la comunità.
"Avere nella nostra comunità una donna che ha attraversato più di un secolo di storia, diventandone una preziosa testimone, è un privilegio unico", ha detto il primo cittadino. "116 anni non sono soltanto un numero. Sono un patrimonio immenso di memoria, esperienze e vissuti", ha aggiunto.
Nonna Laurina nella sua lunga vita ha vissuto in prima persona due guerre mondiali e il passaggio dalla monarchia alla Repubblica. Ma anche i cambiamenti sociali del Paese e poi il terremoto dell'Irpinia del 1980, che colpì proprio la sua terra e che causò oltre 2500 morti.