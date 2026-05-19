Non solo Modena, disagio psichico e uso di armi: i precedenti

Disagio psichico e uso di armi, un mix che spesso, troppo spesso, come accaduto a Modena, provoca vittime in un luogo pubblico. Milano, maggio 2013. Adam Kabobo, ghanese, aggredisce alcuni passanti in zona Niguarda: tre le vittime, due i feriti. La loro colpa, essersi trovati sulla sua strada quella mattina. Kabobo si aggirava libero, armato di piccone, pronto a colpire chiunque gli capitasse a tiro. Condannato a 22 anni con pena ridotta per vizio parziale di mente. Ancora Milano, due anni fa, stazione di Lambrate: un marocchino irregolare accoltella Christian di martino, ispettore di polizia, intervenuto per bloccare il lancio di pietre verso i passeggeri e i treni in partenza. i suoi legali hanno richiesto la perizia psichiatrica, sempre respinta, sconterà 12 anni. scelta a caso anche sharon verzeni: passeggiava per le strade di terno d'isola, in provincia di Bergamo, quando Sangare la incrociò e infierì su di lei, uccidendola. E poi ancora Francis Kaufmann, che ha Roma ha ucciso compagna e figlia: è stato dichiarato incapace di affrontare il processo, che è stato sospeso.