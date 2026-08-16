In provincia di Bari

Noicattaro, la prefettura è alla ricerca del lupo

Avrebbe aggredito un bambino già tre volte, l'ultima la sera di Ferragosto

di Maria Luisa Sgobba
16 Ago 2026 - 18:47
01:23 
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