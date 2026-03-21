Noemi Fiordilino, condannato a nove anni Vincenzo Crudo per omicidio stradale

Non c'è sentenza che riempia il vuoto lasciato da una figlia ventenne, scomparsa tragicamente. Sul volto di Cristina, mamma di Noemi Fiordilino, c'è dolore, non rassegnazione. La donna ha appena ascoltato i giudici condannare a nove anni di carcere Vincenzo Crudo, 32 anni, per omicidio stradale aggravato e omissione di soccorso. Nella notte del 28 marzo di un anno fa, a Lurago Marinone, nel comasco, investì e uccise la ragazza. L'uomo guidava col piede ingessato e un tasso alcolemico di 1.46, di poco inferiore a 1.50. Dopo aver colpito la ragazza, era fuggito senza prestare i soccorsi.