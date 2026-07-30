ordinanza del prefetto di torino

No Tav, divieto di campeggio a Susa e Bussoleno

Per esigenze di ordine e pubblica sicurezza"

di Gigi Sironi
30 Lug 2026 - 19:24
01:37 
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Gli organizzatori del comitato No Tav stavano organizzando un campeggio itinerante di lotta per questa settimana, ma l'ordinanza a sopresa del prefetto di Torino ha spiazzato gli antagonisti. 

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