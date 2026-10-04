No Tav, campo largo in corteo coi violenti dei centri sociali

Tensione alta: c'è il corteo No Tav. Le solite sigle contro l'alta velocità sfilano da Sant'ambrogio torinese ad Avigliana, lontani dalla zona dei cantieri devastati lo scorso luglio, quando i feriti tra le forze dell'ordine furono 120. Questa volta la manifestazione contro la realizzazione della tratta Avigliana-Orbassano, 24 chilometri e 3 miliardi di costo, è assolutamente tranquilla. Accanto a famiglie e gente del posto sfilano anche esponenti di Askatasuna, come Dana Lauriola, storica attivista del centro. Residenti, attivsti e politici: al corteo partecipano infatti anche esponenti locali del PD, big del Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra. L'ex sindaca di Torino, Chiara Appendino, sfila in prima fila. C'è anche Marco Grimaldi di AVS e altri esponenti del centro sinistra. "Il campo largo marcia con chi insulta i poliziotti" attacca Augusta Montaruli di Fratelli d'Italia, che posta le invettive di alcuni no tav alle forze dell'ordine la sera prima della manifestazione di Avigliana.