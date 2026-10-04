No Tav, campo largo in corteo coi violenti dei centri sociali
Le solite sigle contro l'alta velocità sfilano da Sant'ambrogio torinese ad Aviglana, lontani dalla zona dei cantieri devastati lo scorso luglio, quando i feriti tra le forze dell'ordine furono 120"di Alessandro Tallarida
Tensione alta: c'è il corteo No Tav. Le solite sigle contro l'alta velocità sfilano da Sant'ambrogio torinese ad Avigliana, lontani dalla zona dei cantieri devastati lo scorso luglio, quando i feriti tra le forze dell'ordine furono 120. Questa volta la manifestazione contro la realizzazione della tratta Avigliana-Orbassano, 24 chilometri e 3 miliardi di costo, è assolutamente tranquilla. Accanto a famiglie e gente del posto sfilano anche esponenti di Askatasuna, come Dana Lauriola, storica attivista del centro. Residenti, attivsti e politici: al corteo partecipano infatti anche esponenti locali del PD, big del Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra. L'ex sindaca di Torino, Chiara Appendino, sfila in prima fila. C'è anche Marco Grimaldi di AVS e altri esponenti del centro sinistra. "Il campo largo marcia con chi insulta i poliziotti" attacca Augusta Montaruli di Fratelli d'Italia, che posta le invettive di alcuni no tav alle forze dell'ordine la sera prima della manifestazione di Avigliana.