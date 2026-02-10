Nizza Monferrato, in un video il tentativo di linciaggio contro Naudy Carbone

Dopo la confessione dell'assassino di Zoe Trinchero appare adesso un video, andato in onda a Dentro la notizia, in cui si vede la folla che si è radunata sotto casa dell'uomo, originario della Guinea, inizialmente accusato per la vicenda. La notte del 6 febbraio Naudy Carbone si trovava nella sua abitazione di Nizza Monferrato quando il vero killer, Alex Manna, aveva indirizzato i sospetti su di lui (prima di ammettere l'omicidio). L'uomo, aggredito verbalmente con insulti razzisti e minacce - come si vede dal filmato -, ha 30 anni ed è stato adottato e portato in Italia quando ne aveva solo 3, da una famiglia di Nizza Monferrato.