Niscemi, recuperati 350 libri dalla biblioteca in bilico sul precipizio

I vigili del fuoco del comando provinciale di Caltanissetta sono riusciti a recuperare circa 350 libri della biblioteca che ospita la preziosa collezione di Angelo Marsiano, memoria storica di Niscemi. La biblioteca ricade sul fronte di frana e in parte è sospesa nel vuoto. I vigili del fuoco sono riusciti a entrare con una strumentazione con puntatori laser, in grado di segnalare immediatamente eventuali movimenti di fabbricati o vibrazioni del pavimento. La raccolta comprende complessivamente circa 4mila testi, tra opere antiche e documenti storici di pregio.