Niscemi, recuperati 350 libri dalla biblioteca in bilico sul precipizio
L'operazione dei vigili del fuoco con strumenti di precisione
I vigili del fuoco del comando provinciale di Caltanissetta sono riusciti a recuperare circa 350 libri della biblioteca che ospita la preziosa collezione di Angelo Marsiano, memoria storica di Niscemi. La biblioteca ricade sul fronte di frana e in parte è sospesa nel vuoto. I vigili del fuoco sono riusciti a entrare con una strumentazione con puntatori laser, in grado di segnalare immediatamente eventuali movimenti di fabbricati o vibrazioni del pavimento. La raccolta comprende complessivamente circa 4mila testi, tra opere antiche e documenti storici di pregio.
Nei giorni scorsi si era registrata una mobilitazione da parte di scrittori, intellettuali, giornalisti e librai per salvare il patrimonio custodito nella struttura. La biblioteca, oltre ai volumi, conserva documenti, mappe e materiali che ripercorrono la storia di Niscemi e che rischiano di andare definitivamente perduti.
Non è stato invece possibile recuperare i volumi custoditi nel seminterrato, poiché l'operazione avrebbe richiesto tempi troppo lunghi rispetto alle condizioni di rischio: la parte del seminterrato è infatti quella che si trova nella zona in cui il terreno sottostante ha già ceduto.