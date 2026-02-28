Niscemi, la zona rossa si restringe

"Io sono felice per la mia città che qualcuno rientra a casa. E speriamo che i prossimi mesi riusciamo a entrare anche noi". Dopo oltre un mese di paura, attese e incertezze, a Niscemi arriva la prima vera svolta. La zona rossa si restringe, il confine dell'emergenza arretra. La fascia di rispetto passa ufficialmente da 150 a 100 metri dal fronte della frana.