Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Puglia
IL CASO

Niente guardia medica, un sindaco del Foggiano: "Chiamate me"

"Mio padre e mia sorella sono medici" ha scritto il primo cittadino di Cagnano Varano

di Federica Terrana
09 Gen 2026 - 08:12
01:32 

Succede a Cagnano Varano, comune di poco più di seimila abitanti, sul Gargano, dove oltre il 65 per cento della popolazione è anziana e dove la continuità assistenziale dovrebbe garantire cure di base anche nelle ore notturne e nei festivi

sanita
foggia
video tg