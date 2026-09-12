l'insolito spettacolo

Neve sull'Etna a settembre? No, è la grandine

Appare cosi, imbiancata, la vetta dell'Etna per una grandinata che l'ha ricoperta dopo il passaggio di un temporale

12 Set 2026 - 20:41
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