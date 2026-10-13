Nessy Guerra: "Mi viene negata anche la possibilità di una visita medica"

"Sono tre mesi e mezzo che sono chiusa in casa e non posso nemmeno uscire per fare una passeggiata con la mia bambina mi trovo confinata dentro quattro mura come una criminale internazionale per un reato che non ho mai commesso mentre invece il nostro aguzzino si trova ancora a piede libero". Sono sempre più frequenti gli appelli di Nessy Guerra, solo quattro giorni fa ne aveva lanciato un altro, oggi questo. L'ennesima richiesta di aiuto, non ce la fa più: adesso anche il suo fisico e la sua salute mentale stanno cedendo. E si chiede per quale motivo le venga negato anche il diritto di potersi curare.