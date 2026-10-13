Il caso a Cinisello Balsamo

Neonato abbandonato nel Milanese, la donna che lo ha salvato: "Ho visto le gambette che si muovevano"

Il piccolo era dentro un sacchetto di plastica della spesa, dietro alla fermata di un bus

di Alessandra Rolla
13 Ott 2026 - 13:26
01:38 
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Lo hanno trovato dentro un sacchetto di plastica della spesa, abbadonato sull'erba, sotto un albero dietro alla fermata del bus, a Cinisello Balsamo, alle porte di Milano. Nudo, insanguinato, avvolto in un piccolo telo, per proteggerlo dai primi freddi di ottobre. Piangeva piano, come un cinguettio. Ma quei vagiti lo hanno salvato. Hanno attirato l'attenzione di una signora di 57 anni che stava portando il cane a passeggio ieri pomeriggio intorno alle 16.15. La donna ha aperto la borsa e dentro ha visto un neonato con ancora parte della placenta attaccata, partorito da neanche due ore. 

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