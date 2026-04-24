Neonati sepolti, Chiara Petrolini condannata a 24 anni e tre mesi

Dopo circa tre ore di camera di consiglio, la corte di assise di Parma ha deciso: Chiara Petrolini dovrà scontare 24 anni e tre mesi, più cinque anni di libertà vigilata, per l’omicidio e l'occultamento di cadavere del suo secondo bambino, partorito e ritrovato sepolto nella villa di famiglia a Traversetolo il 7 agosto 2024. Assolta, invece, per l’omicidio del primo neonato per insufficienza di prove.