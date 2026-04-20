Nel municipio di Corsico gli impiegati... sono a quattro zampe

Nel Comune di Corsico, appena fuori Milano, i cani possono andare al lavoro con i propri padroni. Sono in tutto una quindicina i dipendenti che hanno aderito all'iniziativa, introdotta due anni fa dal sindaco. E così il municipio si è riempito di impiegati a quattro zampe: Belle si occupa di servizi educativi, Ares è all'Ufficio tecnico e Leo alla Cultura. Un grande aiuto per le famiglie che non devono lasciare i propri animali domestici a casa da soli.